Певица Максим рассказала о кончине близкого человека: "Буду очень скучать, дружище"

Певица Максим рассказала о смерти близкого друга: "Я поцеловала его"

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Максим поделилась с поклонниками горечью утраты. Артистка лишилась человека, который ей был по-настоящему близок.

Фото: https://www.instagram.com/maksimartist by Инстаграм певицы Максим is licensed under public doman

Певица Максим рассказала о смерти её лучшего друга Михаила Кормишина, с помощью которого началась её певческая карьера. Именно он настоял на записи первого хита "Трудный возраст".

"Никогда не восхищался мной вслух, и ругал меня, когда я в Кремле повернулась неправильным ракурсом к камере. У нас было много друзей, все веселились и много играли на подоконнике его маленькой квартирки", — поделилась радостными воспоминаниями исполнительница хита "Знаешь ли ты".

Марина Абросимова (настоящее имя певицы) обратила внимание на то, что её 56-летний друг стал вдруг выглядеть на 30. Такой парадокс она заметила, прощаясь с приятелем.

"Я поцеловала его и поняла, что именно в этот момент закончился мой "Трудный возраст". Я буду очень скучать, дружище", — обратилась к покойному другу звезда.

Ранее певица Максим заверила, что не нуждается в лечении от алкогольной зависимости.