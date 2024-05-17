Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В поисках идеальной расчески: как выбрать подходящую для вашего типа волос
Столицу Таиланда хотят переместить из-за глобального потепления
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что вышла замуж в 2022 году
Миронов предложил Мишустину разработать программу страхования от паводков
Путтанеска: острый соус с анчоусами и оливками к спагетти
Как вырастить маки
В Капитолии нашли наркотики: потерявшего ищут
Экономика Индии войдет в топ-4 крупнейших в мире
Певица Наташа Королева вместе с мужем отправилась в санаторий в Минводах
Певица Максим рассказала о кончине близкого человека: "Буду очень скучать, дружище"

Певица Максим рассказала о смерти близкого друга: "Я поцеловала его"

1:12
Шоу-бизнес

Певица Максим поделилась с поклонниками горечью утраты. Артистка лишилась человека, который ей был по-настоящему близок.

Певица Максим рассказала о смерти близкого друга: "Я поцеловала его"
Фото: https://www.instagram.com/maksimartist by Инстаграм певицы Максим is licensed under public doman

Певица Максим рассказала о смерти её лучшего друга Михаила Кормишина, с помощью которого началась её певческая карьера. Именно он настоял на записи первого хита "Трудный возраст".

"Никогда не восхищался мной вслух, и ругал меня, когда я в Кремле повернулась неправильным ракурсом к камере. У нас было много друзей, все веселились и много играли на подоконнике его маленькой квартирки", — поделилась радостными воспоминаниями исполнительница хита "Знаешь ли ты".

Марина Абросимова (настоящее имя певицы) обратила внимание на то, что её 56-летний друг стал вдруг выглядеть на 30. Такой парадокс она заметила, прощаясь с приятелем.

"Я поцеловала его и поняла, что именно в этот момент закончился мой "Трудный возраст". Я буду очень скучать, дружище", — обратилась к покойному другу звезда.

Ранее певица Максим заверила, что не нуждается в лечении от алкогольной зависимости.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала об их отношениях
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Боевики ВСУ бегут из Волчанска, армия России начала зачистку Нетайлово Дмитрий Плотников Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет Сергей Лебедев
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Сын Олега Газманова показал изменившегося до неузнаваемости Михаила Шуфутинского
Сын Олега Газманова показал изменившегося до неузнаваемости Михаила Шуфутинского
Последние материалы
Столицу Таиланда хотят переместить из-за глобального потепления
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что вышла замуж в 2022 году
Миронов предложил Мишустину разработать программу страхования от паводков
Путтанеска: острый соус с анчоусами и оливками к спагетти
Певица Максим рассказала о смерти близкого друга: "Я поцеловала его"
Как вырастить маки
В Капитолии нашли наркотики: потерявшего ищут
Экономика Индии войдет в топ-4 крупнейших в мире
Певица Наташа Королева вместе с мужем отправилась в санаторий в Минводах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников