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После бойкота на ТВ певица Наташа Королева отправилась поправлять здоровье

Певица Наташа Королева вместе с мужем отправилась в санаторий в Минводах

0:59
Шоу-бизнес

Певица Наташа Королева и ее муж, танцор Сергей Глушко отправились в Кавказские Минеральные Воды с целью поправить здоровье. Об этом пишет "МК".

Певица Наташа Королева вместе с мужем отправилась в санаторий в Минводах
Фото: youtube.com by канал Света вокруг света is licensed under public domain

Известно, что впервые исполнительница открыла для себя санаторий в прошлом году, отдыхая там вместе с матерью Людмилой. В этот раз компанию ей составил супруг.

"Серега первый раз "на водах", — поделилась она.

Сообщается, что певица выбрала один из самых известных санаториев, расположенных в здании со 120-летней историей. Возможно, ее в первую очередь привлекли программы по борьбе со стрессом.

Незадолго до отъезда из Москвы Королева оказалась в центре скандала. Она появилась с георгиевской ленточкой на груди во время концерта в Кремле, а затем ее выступление без объяснения причин вырезали из эфира.

Ранее Меган Маркл оказалась в списке самых нелюбимых знаменитостей в США.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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