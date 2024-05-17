После бойкота на ТВ певица Наташа Королева отправилась поправлять здоровье

Певица Наташа Королева и ее муж, танцор Сергей Глушко отправились в Кавказские Минеральные Воды с целью поправить здоровье. Об этом пишет "МК".
Известно, что впервые исполнительница открыла для себя санаторий в прошлом году, отдыхая там вместе с матерью Людмилой. В этот раз компанию ей составил супруг.
"Серега первый раз "на водах", — поделилась она.
Сообщается, что певица выбрала один из самых известных санаториев, расположенных в здании со 120-летней историей. Возможно, ее в первую очередь привлекли программы по борьбе со стрессом.
Незадолго до отъезда из Москвы Королева оказалась в центре скандала. Она появилась с георгиевской ленточкой на груди во время концерта в Кремле, а затем ее выступление без объяснения причин вырезали из эфира.
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