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Эти красивейшие цветы под силу вырастить каждому: рассказываем посеве маков

Как вырастить маки

4:14
Садоводство » Цветы

История цветка мака восходит к 2700 году до нашей эры, когда его выращивали в бассейне Средиземного моря для использования в медицинских и рекреационных целях — в первую очередь как мягкое седативное средство. Его болеутоляющие свойства, которые сейчас можно найти во всем мире, являются основным источником, из которого можно извлекать морфин и кодеин.

Как вырастить маки
Фото: https://unsplash.com/photos/selective-focus-photography-of-red-petaled-flower-3JcFnHLSMP8 by Cora Ortiz chichay0309 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Маки играли значительную роль в древней мифологии и медицине. Их находили в египетских гробницах, которым тысячи лет, и, как полагают, они были связаны с древнеегипетским почитанием богов. Их использовали в украшениях и мебели. Древние греки считали мак источником плодородия, здоровья и силы. Греческие спортсмены употребляли смесь семян мака, меда и вина для улучшения результатов. В греческой мифологии цветок мака ассоциируется с Морфеем, богом сна и сновидений.

Способность к самосеву придаёт маку стойкость полевого цветка. Его соцветия выглядят хрупкими, но они легко переносят засуху и растут на бедной почве.

Выращивание маков — простая задача для любого садовода-любителя. Их можно выращивать в помещении или сеять прямо в почву вашего сада или грядки. Для прорастания маков в помещении требуется прохладная температура и свет. Заделайте семена во влажную почву для посева и аккуратно вдавливайте в поверхность, слегка опрыскивая, чтобы почва оставалась влажной. После прорастания прорежьте до одного семени на ячейку. Когда на растениях появится несколько листьев, обрежьте их, осторожно выкопайте и пересадите на расстоянии одного фута друг от друга, чтобы предотвратить зарастание, соблюдая осторожность с хрупкими корнями. Чтобы не потерять мелкие семена при посадке, смешайте их с песком и с помощью солонки с большим отверстием насыпьте слой семян на место посадки.

Цветы мака любят солнце и хорошо дренированную почву, им требуется мало воды после того, как они укоренятся в земле. Переизбыток воды может привести к высокому и веретенообразному росту. Удаление отцветших цветов способствует регенерации.

Маки прекрасно сочетаются с цветочными композициями, и их следует срезать на стадии распустившегося бутона, как только бутон начинает раскрываться, открывая проблеск цвета сквозь зеленые чашелистики. После срезания цветы продолжают раскрываться, и ими можно любоваться в вазе в течение 5-7 дней. Крупные сушеные стручки обычно используются в домашнем декоре и являются любимым декоративным элементом флористов.

Семена готовы к сбору, когда стручок полностью высохнет и затвердеет, а семена начнут перекатываться внутри. Слишком ранний сбор семян может помешать прорастанию. Однако, если вы будете ждать слишком долго, стручки расколются, и семена рассыплются, чтобы в следующем сезоне пересадить новые растения мака. Срежьте сушеные стручки со стеблей и храните в герметичном контейнере до следующего сезона. Когда всё будет готово к посадке, просто обрежьте кончики и встряхните семена из стручков (как перечницей) над хорошо подготовленной почвой на солнечном месте.

Маленькие, круглые, сине-чёрные семена мака богаты клетчаткой, полезными жирами и микроэлементами (особенно марганцем). Они улучшают пищеварение, лечат астму и бессонницу, а также облегчают головные боли и кашель. Семена придают нежный хруст и тонкий вкус многим хлебобулочным изделиям и блюдам: ими посыпают салаты и запеченные овощи, украшают бублики, запекают в хлеб и кексы, добавляют в заправки для салатов и обычно сочетают с лимоном, создавая популярное сочетание. Их также можно отжать в масло, которое обычно наносят на кожу.

Проращиваем мак!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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