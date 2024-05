"Мы вместе уже восемь лет": Заворотнюк рассказала о тайной свадьбе

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своем блоге призналась, что официально узаконила отношения с возлюбленным в 2022 году. Однако публично о радостном событии она не говорила.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Заворотнюк в Инстаграм is licensed under public domain