"Мы вместе уже восемь лет": Заворотнюк рассказала о тайной свадьбе

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своем блоге призналась, что официально узаконила отношения с возлюбленным в 2022 году. Однако публично о радостном событии она не говорила.
По словам Анны, они вместе с супругом вместе уже восемь лет, но расписались лишь в 2022 году.
Заворотнюк отмечала, что встретила своего избранника во время учебы в Нью-Йорке. Мужчина сделал ей предложение в 2021 году, но об сыгранной свадьбе блогерша не распространялась.
Наследница артистки уже два года живет в Дубае, приезжая в Москву лишь с целью навестить тяжелобольную мать и своих родственников.
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