"Мы вместе уже восемь лет": Заворотнюк рассказала о тайной свадьбе

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что вышла замуж в 2022 году

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своем блоге призналась, что официально узаконила отношения с возлюбленным в 2022 году. Однако публично о радостном событии она не говорила.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Заворотнюк в Инстаграм is licensed under public domain

По словам Анны, они вместе с супругом вместе уже восемь лет, но расписались лишь в 2022 году.

Заворотнюк отмечала, что встретила своего избранника во время учебы в Нью-Йорке. Мужчина сделал ей предложение в 2021 году, но об сыгранной свадьбе блогерша не распространялась.

Наследница артистки уже два года живет в Дубае, приезжая в Москву лишь с целью навестить тяжелобольную мать и своих родственников.

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