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Индия готовится к экономическому подъему: её экономика войдет в топ-4 крупнейших в мире

Экономика Индии войдет в топ-4 крупнейших в мире

0:49
Экономика

Экономика Индии войдет в топ-4 крупнейших в мире к началу следующего финансового года, который начнется 1 апреля 2025 года.

Экономика Индии войдет в топ-4 крупнейших в мире
Фото: flickr.com by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Такой прогноз был высказан членом Экономического консультативного совета при премьер-министре Индии Сандживом Саньялом, его слова приводит местная газета Business Standard.

Аналитик подчеркнул, что на данный момент экономика Индии незначительно уступает японской по объему ВВП, который в настоящее время оценивается в 4,1 триллиона долларов.

Согласно прогнозам на 2024-2025 финансовый год, объем индийского валового продукта достигнет отметки в 4 триллиона, предсказал Саньял.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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