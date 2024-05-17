"Это приносит огромную радость": участник группы "Корни" рассказал, когда бросит пить

Певец и участник музыкального коллектива "Корни" Александр Бердников признался, что в настоящее время не собирается завязывать с алкоголем.
43-летний исполнитель заявил, что прекратит употреблять спиртные напитки, когда начнутся проблемы со здоровьем.
"Я сказал, что после 50 завяжу", — объявил музыкант в беседе с "Пятым каналом".
Бердников уверен, что веселиться по-настоящему без алкоголя невозможно, а тех, кто говорит иначе, назвал врунами.
При этом артист поделился радостными эмоциями от нахождения на мероприятии pre-party Русской музыкальной премии телеканала RU.TV, так как считает, что это приносит большую радость и дает возможность встретиться с друзьями.
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