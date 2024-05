"Это приносит огромную радость": участник группы "Корни" рассказал, когда бросит пить

Певец и участник музыкального коллектива "Корни" Александр Бердников признался, что в настоящее время не собирается завязывать с алкоголем.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Александра Бердникова в Инстаграм is licensed under public domain