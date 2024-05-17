Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире: годовой доход в 2024 году

Стало известно, кто является самым высокооплачиваемым спортсменом в 2024 году

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Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире в 2024 году.

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По версии Forbes Криштиану Роналду, футболист сборной Португалии и клуба "Аль-Наср", был назван самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года.

Роналду заработал 260 миллионов долларов за последние 12 месяцев, 200 миллионов из которых поступило от его контракта с клубом Саудовской Аравии.

Ещё 60 миллионов долларов португалец заработал благодаря различным спонсорским сделкам.

На второе место переместился 29-летний испанский гольфист Джон Рам (218 миллионов долларов).

Аргентинский футболист Лионель Месси, занявший первое место в 2022 году и второе в 2023 году, опустился на третье место с доходом в 135 миллионов долларов.