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В Капитолии нашли наркотики: потерявшего ищут

0:51
Происшествия

В Капитолии США обнаружили кокаин.

В Капитолии нашли наркотики: потерявшего ищут
Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

На втором этаже здания был найден пакет с белым порошком. Правоохранительные органы устанавливают, кому принадлежат наркотики.

Джесси Уоттерс, ведущий республиканского канала FoxNews, иронично предположил, что подозреваемых может быть много:

  • сотрудник сената, который снимался в гей-порнофильме;
  • вся делегация Калифорнии; (в Калифорнии повальная наркозависимость и легализованы некоторые виды наркотиков)
  • "некий человек", который был в Капитолии "некоторое время назад" (намек на сына Байдена).

Ранее кокаин уже находили в Белом доме чуть ли не в кабинете Джо Байдена. Судя по тому, что о расследовании ничего неизвестно, к делу причастен его сын Хантер, о наркозависимости которого знают во всём мире.  

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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