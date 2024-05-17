В Капитолии нашли наркотики: потерявшего ищут

В Капитолии США обнаружили кокаин.
На втором этаже здания был найден пакет с белым порошком. Правоохранительные органы устанавливают, кому принадлежат наркотики.
Джесси Уоттерс, ведущий республиканского канала FoxNews, иронично предположил, что подозреваемых может быть много:
Ранее кокаин уже находили в Белом доме чуть ли не в кабинете Джо Байдена. Судя по тому, что о расследовании ничего неизвестно, к делу причастен его сын Хантер, о наркозависимости которого знают во всём мире.
Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.