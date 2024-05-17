В Капитолии нашли наркотики: потерявшего ищут

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Капитолии США обнаружили кокаин.

Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

На втором этаже здания был найден пакет с белым порошком. Правоохранительные органы устанавливают, кому принадлежат наркотики.

Джесси Уоттерс, ведущий республиканского канала FoxNews, иронично предположил, что подозреваемых может быть много:

сотрудник сената, который снимался в гей-порнофильме;

вся делегация Калифорнии; (в Калифорнии повальная наркозависимость и легализованы некоторые виды наркотиков)

"некий человек", который был в Капитолии "некоторое время назад" (намек на сына Байдена).

Ранее кокаин уже находили в Белом доме чуть ли не в кабинете Джо Байдена. Судя по тому, что о расследовании ничего неизвестно, к делу причастен его сын Хантер, о наркозависимости которого знают во всём мире.