Таиланд рассматривает перенос столицы из-за угрозы затопления Бангкока

Таиланд рассматривает возможность переноса столицы из-за угрозы затопления Бангкока, связанной с глобальным потеплением. Заместитель директора Департамента по вопросам изменения климата и окружающей среды Павич Кесавонг заявил, что уровень моря может настолько повыситься, что к концу века Бангкок окажется полностью затопленным. Хотя это теоретический сценарий, он вызывает серьезные опасения у местного населения.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository