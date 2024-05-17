Таиланд рассматривает перенос столицы из-за угрозы затопления Бангкока

Столицу Таиланда хотят переместить из-за глобального потепления

Таиланд рассматривает возможность переноса столицы из-за угрозы затопления Бангкока, связанной с глобальным потеплением. Заместитель директора Департамента по вопросам изменения климата и окружающей среды Павич Кесавонг заявил, что уровень моря может настолько повыситься, что к концу века Бангкок окажется полностью затопленным. Хотя это теоретический сценарий, он вызывает серьезные опасения у местного населения.

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Главный мегаполис страны уже испытывает значительные наводнения в сезон дождей, что создает условия для получения дополнительного финансирования исследований и проектов по защите города. Тайские чиновники также призвали к разработке адаптационной стратегии, включающей строительство плотин, подобных тем, что существуют в Нидерландах.

Однако перенос столицы является лишь одной из обсуждаемых возможностей. Этот шаг потребует огромных финансовых затрат и может оказаться неэффективным, учитывая, что многие аспекты защиты города требуют немедленного внимания. Тем не менее, данный вопрос остается актуальным и требует тщательного рассмотрения.