Новая инициатива "Справедливой России": как страхование от наводнений поможет россиянам не остаться с носом в случае ЧС

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Миронов предложил Мишустину разработать программу страхования от паводков

1:31
Страхование

Председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил предложение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о разработке программы специализированного страхования от наводнений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо депутата.

Миронов предложил Мишустину разработать программу страхования от паводков
Фото: flickr.com by Геологическая служба США is licensed under Creative Commons CC0 1.0

«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности разработки и принятия программы специализированного страхования от наводнений», — говорится в документе.

Миронов отмечает, что наводнения в России случаются очень часто и превосходят по масштабу и наносимому материальному ущербу все остальные стихийные бедствия. 

По мнению главы фракции, для защиты имущества граждан, пострадавших от наводнений, необходимо разработать программу страхования, которая позволит пострадавшим от паводков гарантированно получать страховые выплаты и облегчит нагрузку на государственный и региональные бюджеты. 

Миронов отметил, что такое страхование может осуществляться как добровольно, так и в обязательном порядке, при этом важно повышать мотивацию собственников имущества, расположенного на подверженных паводкам территориях.

«Для социально незащищенных групп населения: инвалидов, одиноких и многодетных родителей, пенсионеров, малоимущих граждан должны быть предусмотрены меры государственной поддержки страхования от наводнений», — подчеркнул Миронов.

Ранее суд отказал в пересмотре иска "Ингосстраха" к Natura Siberica.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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