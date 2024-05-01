Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом

Это средство поможет удалить пень с участка. Понадобится натриевая либо калиевая селитра.
Чтобы применить селитру, необходимо сделать отверстия в пне, заполнить их удобрением и залить водой, а затем закрыть отверстия пробками из дерева или плотным полиэтиленом. Селитра приведёт к обезвоживанию дерева изнутри, и для ускорения этого процесса пень можно сжечь в новом сезоне. Важно помнить, что сжигание пней на торфяниках абсолютно запрещено.
Не рекомендуется использовать натриевую и калийную селитру вблизи других культур на расстоянии 1-1,5 метра, но они обладают более быстрым действием.
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