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Павел Деревянко показал очаровательную возлюбленную: "Любовь нечаянно нагрянет"

Актёр Павел Деревянко похвастался красивой избранницей

0:42
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Домашний арест" Павел Деревянко рассекретил личность своей невесты.

Актёр Павел Деревянко похвастался красивой избранницей
Фото: https://www.instagram.com/pablo_derevyanko by Инстаграм Павла Деревянко is licensed under public domain

Павел Деревянко разместил в своём "Инстаграме"* фото в обнимку с возлюбленной.

"Любовь нечаянно нагрянет, Когда ее совсем не ждёшь", — написал актёр под снимком текст известной песни.

Он отметил аккаунт своей избранницы. Из профиля женщины под ником Zoi Futs известно, что она дизайнер одежды для бизнеса и спорта и занимается разработкой фирменного мерча. Кроме того, у женщины двое детей.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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