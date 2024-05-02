Павел Деревянко показал очаровательную возлюбленную: "Любовь нечаянно нагрянет"

Звезда сериала "Домашний арест" Павел Деревянко рассекретил личность своей невесты.
Павел Деревянко разместил в своём "Инстаграме"* фото в обнимку с возлюбленной.
"Любовь нечаянно нагрянет, Когда ее совсем не ждёшь", — написал актёр под снимком текст известной песни.
Он отметил аккаунт своей избранницы. Из профиля женщины под ником Zoi Futs известно, что она дизайнер одежды для бизнеса и спорта и занимается разработкой фирменного мерча. Кроме того, у женщины двое детей.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.