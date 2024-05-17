Оказалось, облучение низкоэнергетическим высокоточным электронным пучком улучшает устойчивость к коррозии

Физики сумели сделать оксидный слой магниевого сплава AM60 в 2,4 раза прочнее

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные лаборатории физики консолидации порошковых материалов Института физики прочности и материаловедения СО РАН сумели улучшить устойчивость к коррозии магниевого сплава AM60, подвергнув его облучению низкоэнергетическим высокоточным электронным пучком (НСЭП). О разработке они сообщили в журнале Physics of Metals and Metallography.

Фото: U.S. Department of Energy is licensed under CC0 1.0 Universal

Эффективность способа проверили погружением обработанных НСЭП образцов в раствор электролита NaCl плотностью 1 моль на 30 и 120 минут и сравнением их с необлучёнными.

Сопротивление сплава коррозии увеличилось после бомбардировки электронами в 2,4 раза, что, по всей видимости, указывает на более прочный и мощный оксидный слой на поверхности металла. Глубина питтингов (коррозионных язвочек) уменьшилась примерно вдвое — с ~100 до ~40 мкм при погружении на 30 минут и с ~160 до ~80 мкм при 120-минутном испытании.

По мнению исследователей, воздействие заряженных частиц меняет фазовое состояние кристаллической структуры: сетка β-фазы (Mg 17 Al 12 ) растворяется в матрице и остаются только равноосные частицы твёрдого раствора на основе марганца, что и способствует усилению защитной плёнки.