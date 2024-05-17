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"Живет в четырёх стенах": 75-летняя Пугачёва напугала жителей Кипра своей изменившейся внешностью

«МК»: жители Кипра переживают за состояние здоровья 75-летней Пугачёвой

1:06
Шоу-бизнес

Советская певица Алла Пугачёва появилась на концерте группы "ДДТ" в Лимассоле вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом). Местные жители обратили внимание на внешность 75-летней исполнительницы, которой, как сообщает "МК", становится хуже.

«МК»: жители Кипра переживают за состояние здоровья 75-летней Пугачёвой
Фото: youtube.com by канал Новости Шоу-Бизнеса | Total ShowBiz is licensed under public domain

Один из посетителей концерта рассказал, что Пугачёва постоянно сутулится, а еще у нее нарушена координация, что сильно бросается в глаза.

"Раньше она часто с Галкиным гуляла, наслаждалась красотами Кипра. Мы — местные — постоянно обсуждали, где и когда видели Пугачеву. Сейчас такого нет: такое ощущение, что Алла живет в четырех стенах", — поделился очевидец.

Об ухудшении состояния исполнительницы говорит и пластический хирург Мадина Байрамукова, которая отмечает потяжелевший подбородок и неровные ассиметричные губы артистки.

Ранее стало известно, что актриса Лиза Янковская собирается замуж за мужчину, старше нее на 10 лет.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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