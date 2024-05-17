Какой отпечаток на здоровье оставит собака: кому-то в качестве терапии стоит выписать собаку

Многие знают, что животные активно используются для терапевтических целей. Это часто способствует улучшению здоровья пациентов при некоторых заболеваниях.
Считается, что первые попытки использования собак в таких целях начались во второй половине прошлого столетия. С того времени область применения домашних животных значительно расширилась.
При каких заболеваниях может помочь собака:
Сильные головные боли
Постоянное общение с собакой может помочь устранить сильные головные боли и даже справиться с мигренью. Эксперты рекомендуют проводить с питомцем как можно больше времени.
Ранняя диагностика
Известно, что собаки многократно помогали своим хозяевам выявлять опасные заболевания на ранних стадиях. Это позволяло своевременно диагностировать рак, астму и эпилепсию, благодаря исключительному обонянию животных. Когда собака чувствует, что человек болеет, она начинает вести себя особым образом.
Эмоциональное состояние
В наше время многие сталкиваются с проблемами нервной системы из-за социального одиночества или ежедневного стресса. Общение с собакой может помочь преодолеть эти проблемы, а также помочь детям с симптомами синдрома дефицита внимания.
Лучший друг для пожилых людей
Одиночество среди пожилых людей часто приводит к депрессии и ухудшению физического здоровья.
В качестве друга пожилым людям может быть предложена маленькая собачка, что благоприятно скажется на их здоровье и может увеличить продолжительность жизни.
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