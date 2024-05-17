Почему ваш автомобиль дует холодом в поворотах? Неожиданное объяснение

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Холодный воздух из вентиляции во время поворотов: объяснение явления

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Авто

Иногда водители сталкиваются с тем, что во время резких маневров из системы вентиляции начинает дуть холодный воздух, несмотря на включенное отопление. Это явление может происходить из-за особенностей конструкции вентиляционной системы и воздействия динамических нагрузок на распределение воздуха в салоне во время резких поворотов.

Холодный воздух из вентиляции во время поворотов: объяснение явления
Фото: freepik.com is licensed under public domain

При этом часть воздуха, минуя систему отопления, перемещается из-за разницы давлений, особенно если внешний воздух холоднее установленной температуры в салоне.

Это явление больше характерно для автомобилей эконом-класса и не всегда указывает на неисправность системы. Для уменьшения влияния холодного потока можно направить воздуховоды так, чтобы воздух не направлялся прямо на людей в салоне, или проходить повороты менее динамично. Эти меры помогут сделать воздействие холодного потока менее ощутимым.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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