Почему ваш автомобиль дует холодом в поворотах? Неожиданное объяснение

Холодный воздух из вентиляции во время поворотов: объяснение явления

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Иногда водители сталкиваются с тем, что во время резких маневров из системы вентиляции начинает дуть холодный воздух, несмотря на включенное отопление. Это явление может происходить из-за особенностей конструкции вентиляционной системы и воздействия динамических нагрузок на распределение воздуха в салоне во время резких поворотов.

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При этом часть воздуха, минуя систему отопления, перемещается из-за разницы давлений, особенно если внешний воздух холоднее установленной температуры в салоне.

Это явление больше характерно для автомобилей эконом-класса и не всегда указывает на неисправность системы. Для уменьшения влияния холодного потока можно направить воздуховоды так, чтобы воздух не направлялся прямо на людей в салоне, или проходить повороты менее динамично. Эти меры помогут сделать воздействие холодного потока менее ощутимым.