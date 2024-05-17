Спросили у юристов, можно ли огородить многоквартирный дом забором: что для этого нужно

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Глухой забор вокруг многоквартирного дома запрещён, предупредили юристы

1:31
Недвижимость

Забор вокруг многоквартирного дома допустим, только если земля уже оформлена в общедомовую собственность, пишет в четверг "РБК Недвижимость". Юристы объяснили изданию, что для этого нужно.

Глухой забор вокруг многоквартирного дома запрещён, предупредили юристы
Фото: Rawpixel is licensed under Creative Commons 1.0 Universal

Ни федеральное, ни региональное законодательство не запрещают металлические ограждения на придомовой территории, подчеркнула юрист в сфере управления недвижимостью Ольга Волкова.

Статья 36 Жилищного кодекса допускает "право ограниченного пользования другими лицами" участка вокруг дома, добавил адвокат Андрей Саунин.

Приказ Минстроя России рекомендует декоративные ажурные металлические ограждения, а глухой забор запрещён, предупредила Волкова.

По этому приказу, а также в соответствии с Градостроительным кодексом забор не должен мешать быстрой эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации, проезду экстренных служб, доступу к коммуникационным системам, проезду и проходу к другим домам.

Чтобы огородить дом, надо сначала убедиться на Публичной кадастровой карте, что придомовая территория оформлена надлежащим образом. Затем проводится собрание собственников жилых помещений, на котором, если больше 2/3 из них согласны, утверждаются проект, смета и подрядчик.

По окончании возведения ограждения принимается решение о плате за его содержание. Она раскидывается на всех жильцов — даже тех, кто был против.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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