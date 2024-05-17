Сеем салат латук: эти условия выращивания помогут наслаждаться сочной зеленью

Быстрорастущая и красивая грядка салата-латука обеспечит вас свежими и вкусными салатами на весь вегетационный период.
Сейте семена непосредственно в почву после того, как минует опасность заморозков. При равномерном увлажнении всходы появятся через 7-10 дней. Размещайте и прореживайте растения в соответствии с особенностями сорта, который вы выращиваете. Салат-латук можно выращивать небольшими севооборотами каждые две недели, чтобы сохранить обильный запас этого быстрорастущего овоща.
Полив: поддерживайте равномерную влажность почвы. Обильно поливайте салат-латук не реже одного раза в неделю.
Салат любит богатую, плодородную, хорошо дренированную почву с большим количеством органических веществ. pH 6.0-7.0
Как только появятся всходы, выберите хорошо сбалансированное удобрение с равными частями азота, калия и фосфата. При использовании гранулированного удобрения выбирайте смеси 10-10-10 или 5-5-5 (азот, фосфат и калий). Рассыпьте гранулы вокруг растений, но не допускайте, чтобы они касались рассады. Затем хорошо поливайте.
Собирайте салат-латук, когда он молодой, чтобы не было жёстких, горьких листьев. У сортов с рыхлым листом листья можно обрывать, когда они станут достаточно крупными.
Салат-латук лучше всего растёт при низких температурах. В разгар лета выращивайте салат-латук в защищённом месте, чтобы он не загнивал.
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