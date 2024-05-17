Отмечающая 20-летие на ТВ Ольга Бузова показала фото с родной сестрой Анной

Ольга Бузова поделилась редким снимком с близкой родственницей.
Ольга Бузова, отмечающая 20-летие своей телевизионной карьеры, принимает поздравление от коллег, друзей и близких.
Поздравить звезду пришли Андрей Малахова, Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, Дмитрий Дибров, Алёна Водонаева, Виктория Боня и другие знаменитости.
В качестве обложки для серии снимков Ольга выбрала фото со своей младшей сестрой Анной.
Ранее Анна Бузова рассказала об отношениях со своей знаменитой сестрой.
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