Отмечающая 20-летие на ТВ Ольга Бузова показала фото с родной сестрой Анной

Ольга Бузова сфотографировалась с родной сестрой

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова поделилась редким снимком с близкой родственницей.

Фото: https://www.instagram.com/buzova86 by Инстаграм Ольги Бузовой is licensed under public doman

Ольга Бузова, отмечающая 20-летие своей телевизионной карьеры, принимает поздравление от коллег, друзей и близких.

Поздравить звезду пришли Андрей Малахова, Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, Дмитрий Дибров, Алёна Водонаева, Виктория Боня и другие знаменитости.

В качестве обложки для серии снимков Ольга выбрала фото со своей младшей сестрой Анной.

Ранее Анна Бузова рассказала об отношениях со своей знаменитой сестрой.

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