Он старше на 10 лет. Стало известно, за кого внучка Олега Янковского собирается замуж

Актриса Лиза Янковская собирается замуж за коллегу Вадима Королева

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Елизавета Янковская, сестра известного артиста Ивана Янковского, планирует сыграть свадьбу с коллегой Вадимом Королевым, с которым познакомилась на съемочной площадке кинофильма "Фрау". Информация об этом появилась в Telegram-канале "Героиня Татлера".

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

Сообщается, что возлюбленные, у которых десятилетняя разница в возрасте, вместе живут в Париже, где, возможно, и собираются отметить радостное событие. Как пишут авторы Telegram-канала "Антиглянец", до этого Королев жил с мамой в Москве. Его характеризуют, как "хорошего парня, склонного к депрессиям".

Лиза Янковская не любит распространяться о своей личной жизни, известно, что до романа с Королевым, она встречалась с актером Александром Палем и с искусствоведом Данилой Ипполитовым.

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