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Полезный и освежающий морковный лимонад: готовится с добавлением лимонного сока и имбиря

Как приготовить морковный лимонад

0:38
Еда

Морковный лимонад — полезный напиток. Это простой коктейль, приготовленный из нарезанной моркови, лимонного сока и имбиря. Его можно смело подавать к завтраку.

Как приготовить морковный лимонад
Фото: commons.wikimedia.org by Salix is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 6 небольших морковок
  • 1 щепотка сушёного имбиря
  • 2 стакана воды
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 столовая ложка мёда
  • 2 щепотки соли

Приготовление

Морковь вымойте, нарежьте и измельчите в сок. Смешайте все остальные ингредиенты с морковным соком в глубокой миске. Измельчите с помощью ручного блендера. Подавать охлаждённым.

Самый ВКУСНЫЙ ЛИМОНАД в домашних условиях
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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