Полезный и освежающий морковный лимонад: готовится с добавлением лимонного сока и имбиря

Как приготовить морковный лимонад

0:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Морковный лимонад — полезный напиток. Это простой коктейль, приготовленный из нарезанной моркови, лимонного сока и имбиря. Его можно смело подавать к завтраку.

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Ингредиенты

6 небольших морковок

1 щепотка сушёного имбиря

2 стакана воды

1 столовая ложка лимонного сока

1 столовая ложка мёда

2 щепотки соли

Приготовление

Морковь вымойте, нарежьте и измельчите в сок. Смешайте все остальные ингредиенты с морковным соком в глубокой миске. Измельчите с помощью ручного блендера. Подавать охлаждённым.