Полезный и освежающий морковный лимонад: готовится с добавлением лимонного сока и имбиря
Как приготовить морковный лимонад
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Морковный лимонад — полезный напиток. Это простой коктейль, приготовленный из нарезанной моркови, лимонного сока и имбиря. Его можно смело подавать к завтраку.
Фото: commons.wikimedia.org by Salix is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Ингредиенты
- 6 небольших морковок
- 1 щепотка сушёного имбиря
- 2 стакана воды
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 1 столовая ложка мёда
- 2 щепотки соли
Приготовление
Морковь вымойте, нарежьте и измельчите в сок. Смешайте все остальные ингредиенты с морковным соком в глубокой миске. Измельчите с помощью ручного блендера. Подавать охлаждённым.
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