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Как избавиться от вредителей яблонь и груш: простые советы для спасения урожая

3:46
Садоводство

Садоводы знают, насколько важно своевременно защищать свои яблони и груши от насекомых-вредителей. Они могут быстро разрушить ваш урожай, если не предпринять меры вовремя.

Как избавиться от вредителей яблонь и груш: простые советы для спасения урожая
Фото: commons.wikimedia.org by Sebastian Stabinger is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AApple_tree_with_fire_blight.jpg#:~:text=Creative%20Commons%20Attribution%2DShare%20Alike%203.0%20Unported

Вредителей фруктовых деревьев можно условно разделить на три группы: листососущие, листогрызущие и те, что повреждают плоды. Для борьбы с ними применяют как биологические, так и химические методы. Главное — действовать при первых признаках поражения.

Как бороться с медяницей на яблонях и грушах

Медяница — это мелкое насекомое с прозрачными крыльями, которое высасывает клеточный сок из молодых частей деревьев. Основной урон наносится в весенне-летний период, когда нимфы питаются листьями, бутонами и черешками. Они оставляют за собой липкую жидкость — "медвяную росу", которая привлекает другие вредные микроорганизмы.

Для борьбы с медяницей ранней весной (при температуре выше +4°C) деревья обрабатывают нитрафеном или минеральными маслами, которые уничтожают зимующие яйца. Летом для борьбы с нимфами и взрослыми насекомыми можно использовать растворы карбофоса, табачные настои или мыльные растворы.

Также в летний период рекомендуется окуривание сада табачным дымом, что эффективно отпугивает взрослых медяниц.

Тля на яблонях и грушах: как с ней бороться

Зеленая яблонная и грушевая тля — ещё один опасный вредитель, повреждающий молодые побеги и листья. Тля быстро размножается, давая до 15 поколений за сезон.

Высасывая сок, она ослабляет растения, что приводит к их деформации и снижению урожая. Для борьбы с тлей ранней весной, сразу после распускания почек, следует использовать те же химические препараты, что и против медяницы.

Клещи — невидимые враги вашего сада

Паутинный клещ — это ещё один вредитель, который угрожает яблоням и грушам. Он питается соком листьев, что приводит к их засыханию. Опаснее всего клещи в жаркую и сухую погоду.

Для борьбы с ними в весенне-летний период используют карбофос, кельтан или коллоидную серу. Важно тщательно обрабатывать нижнюю сторону листьев, где клещи скапливаются в большом количестве.

Боярышница и златогузка — опасные листогрызуны

Эти гусеницы наносят серьёзный урон деревьям, уничтожая листья и бутоны. Златогузка повреждает не только яблони и груши, но и другие лиственные деревья. Для борьбы с этими вредителями весной рекомендуется опрыскивание бензофосфатом или хлорофосом, а также сбор и уничтожение гнезд гусениц.

Плодожорка — главный враг яблоневых плодов

Плодожорка повреждает плоды, откладывая яйца в них, что приводит к гниению и порче урожая. Опрыскивание против плодожорки проводят дважды: первый раз — через 12-15 дней после цветения яблони, второй — в начале июля. Рекомендуется использовать карбофос или хлорофос. Также применяются ловушки с феромонами, чтобы уменьшить численность вредителей.

Как бороться с казаркой

Казарка повреждает почки, бутоны и молодые листья, оставляя глубокие отверстия. Личинки питаются в опавших плодах, после чего зимуют в почве. Для борьбы с этим вредителем ранней весной деревья обрабатывают хлорофосом или карбофосом. Также эффективно отряхивание жуков на полотно и уничтожение опавших плодов.

Уточнения

Вреди́тель — какое-либо животное, наносящее вред человеку или его хозяйству.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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