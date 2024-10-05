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Тыква на вашем столе круглый год: секреты хранения и приготовления

3:14
Садоводство

Тыква — это не только яркое украшение осеннего огорода, но и настоящий кладезь полезных веществ. Чтобы этот вкусный и полезный овощ радовал вас круглый год, важно не только вовремя убрать урожай, но и обеспечить правильные условия для его хранения.

Тыква на вашем столе круглый год: секреты хранения и приготовления
Фото: flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426, CC BY 2.0

Когда и как убирать тыкву

К концу вегетации тыква перестает нуждаться в поливе и подкормках. Примерно за 20 дней до уборки их прекращают, чтобы плоды могли полностью вызреть на грядке. Время сбора зависит от сорта и погоды, но в любом случае важно не торопиться, особенно если осень тёплая. Плоды должны вызреть на грядке, что обеспечит им лучшую лежкость.

Признаки созревшей тыквы

  • Жесткая, сухая плодоножка
  • Высохшие листья
  • Вызревшие семена внутри плода
  • Плотная кожура
  • Окраска, соответствующая сорту

Тыкву нужно срезать секатором, оставляя плодоножку длиной 10-15 см. Это поможет плодам лучше храниться. Никогда не поднимайте тыкву за плодоножку — она может надломиться, и плод упадёт на землю, что приведет к повреждениям.

Перед закладкой на хранение тыкву мыть не нужно. Просто протрите её сухой тряпочкой, чтобы не удалить естественный защитный слой.

Как и где хранить тыкву

После уборки тыква должна провести 10-14 дней в теплом (16-22°С) и сухом месте, чтобы кожура затвердела и мелкие повреждения затянулись. Глубокие трещины можно обработать слабым раствором марганцовки или зеленкой.

Для хранения подойдёт тёмное, сухое помещение с хорошей вентиляцией и температурой от 5 до 15°С. Важно следить за тем, чтобы плоды не соприкасались и не лежали рядом с яблоками или грушами, так как выделяемый этими фруктами этилен сокращает срок хранения тыквы.

Что приготовить из тыквы

Тыква богата витаминами и микроэлементами, такими как магний, калий, железо, селен и каротиноиды. Она помогает при заболеваниях печени, почек, нормализует обмен веществ и замедляет старение. Из тыквы можно приготовить множество вкусных и полезных блюд: супы, запеканки, кексы, суфле, лечо и даже цукаты.

Тыква, запеченная в горшочках

Готовится быстро и легко: тыква в горшочках становится невероятно нежной. К ней можно добавить цветную капусту, брокколи и кусочки курицы.

Лечо с тыквой на зиму

Это отличная закуска, которую можно заготовить на зиму. Тыква прекрасно сочетается с томатами, перцем и чесноком.

Цукаты из тыквы

Цукаты — это вкусное и полезное лакомство, особенно если добавить лимон для свежего цитрусового вкуса. Они могут стать отличным дополнением к чаю или десертам.

Тыкву можно не только варить и запекать, но и замораживать, сушить или даже квасить с капустой — такой продукт сохранит полезные свойства и поможет укрепить иммунитет зимой.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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