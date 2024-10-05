Тыква на вашем столе круглый год: секреты хранения и приготовления

3:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тыква — это не только яркое украшение осеннего огорода, но и настоящий кладезь полезных веществ. Чтобы этот вкусный и полезный овощ радовал вас круглый год, важно не только вовремя убрать урожай, но и обеспечить правильные условия для его хранения.

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Когда и как убирать тыкву

К концу вегетации тыква перестает нуждаться в поливе и подкормках. Примерно за 20 дней до уборки их прекращают, чтобы плоды могли полностью вызреть на грядке. Время сбора зависит от сорта и погоды, но в любом случае важно не торопиться, особенно если осень тёплая. Плоды должны вызреть на грядке, что обеспечит им лучшую лежкость.

Признаки созревшей тыквы

Жесткая, сухая плодоножка

Высохшие листья

Вызревшие семена внутри плода

Плотная кожура

Окраска, соответствующая сорту

Тыкву нужно срезать секатором, оставляя плодоножку длиной 10-15 см. Это поможет плодам лучше храниться. Никогда не поднимайте тыкву за плодоножку — она может надломиться, и плод упадёт на землю, что приведет к повреждениям.

Перед закладкой на хранение тыкву мыть не нужно. Просто протрите её сухой тряпочкой, чтобы не удалить естественный защитный слой.

Как и где хранить тыкву

После уборки тыква должна провести 10-14 дней в теплом (16-22°С) и сухом месте, чтобы кожура затвердела и мелкие повреждения затянулись. Глубокие трещины можно обработать слабым раствором марганцовки или зеленкой.

Для хранения подойдёт тёмное, сухое помещение с хорошей вентиляцией и температурой от 5 до 15°С. Важно следить за тем, чтобы плоды не соприкасались и не лежали рядом с яблоками или грушами, так как выделяемый этими фруктами этилен сокращает срок хранения тыквы.

Что приготовить из тыквы

Тыква богата витаминами и микроэлементами, такими как магний, калий, железо, селен и каротиноиды. Она помогает при заболеваниях печени, почек, нормализует обмен веществ и замедляет старение. Из тыквы можно приготовить множество вкусных и полезных блюд: супы, запеканки, кексы, суфле, лечо и даже цукаты.

Тыква, запеченная в горшочках

Готовится быстро и легко: тыква в горшочках становится невероятно нежной. К ней можно добавить цветную капусту, брокколи и кусочки курицы.

Лечо с тыквой на зиму

Это отличная закуска, которую можно заготовить на зиму. Тыква прекрасно сочетается с томатами, перцем и чесноком.

Цукаты из тыквы

Цукаты — это вкусное и полезное лакомство, особенно если добавить лимон для свежего цитрусового вкуса. Они могут стать отличным дополнением к чаю или десертам.

Тыкву можно не только варить и запекать, но и замораживать, сушить или даже квасить с капустой — такой продукт сохранит полезные свойства и поможет укрепить иммунитет зимой.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

