Тыква — это не только яркое украшение осеннего огорода, но и настоящий кладезь полезных веществ. Чтобы этот вкусный и полезный овощ радовал вас круглый год, важно не только вовремя убрать урожай, но и обеспечить правильные условия для его хранения.
К концу вегетации тыква перестает нуждаться в поливе и подкормках. Примерно за 20 дней до уборки их прекращают, чтобы плоды могли полностью вызреть на грядке. Время сбора зависит от сорта и погоды, но в любом случае важно не торопиться, особенно если осень тёплая. Плоды должны вызреть на грядке, что обеспечит им лучшую лежкость.
Тыкву нужно срезать секатором, оставляя плодоножку длиной 10-15 см. Это поможет плодам лучше храниться. Никогда не поднимайте тыкву за плодоножку — она может надломиться, и плод упадёт на землю, что приведет к повреждениям.
Перед закладкой на хранение тыкву мыть не нужно. Просто протрите её сухой тряпочкой, чтобы не удалить естественный защитный слой.
После уборки тыква должна провести 10-14 дней в теплом (16-22°С) и сухом месте, чтобы кожура затвердела и мелкие повреждения затянулись. Глубокие трещины можно обработать слабым раствором марганцовки или зеленкой.
Для хранения подойдёт тёмное, сухое помещение с хорошей вентиляцией и температурой от 5 до 15°С. Важно следить за тем, чтобы плоды не соприкасались и не лежали рядом с яблоками или грушами, так как выделяемый этими фруктами этилен сокращает срок хранения тыквы.
Тыква богата витаминами и микроэлементами, такими как магний, калий, железо, селен и каротиноиды. Она помогает при заболеваниях печени, почек, нормализует обмен веществ и замедляет старение. Из тыквы можно приготовить множество вкусных и полезных блюд: супы, запеканки, кексы, суфле, лечо и даже цукаты.
Готовится быстро и легко: тыква в горшочках становится невероятно нежной. К ней можно добавить цветную капусту, брокколи и кусочки курицы.
Это отличная закуска, которую можно заготовить на зиму. Тыква прекрасно сочетается с томатами, перцем и чесноком.
Цукаты — это вкусное и полезное лакомство, особенно если добавить лимон для свежего цитрусового вкуса. Они могут стать отличным дополнением к чаю или десертам.
Тыкву можно не только варить и запекать, но и замораживать, сушить или даже квасить с капустой — такой продукт сохранит полезные свойства и поможет укрепить иммунитет зимой.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.