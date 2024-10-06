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Обнаружены изменения мозга у пациентов с затяжным ковидом

Хроническая усталость при ковиде
1:21
Здоровье

Новое исследование, проведённое учёными из мадридского Университета Комплютенсе, показало, что затяжной ковид может вызывать изменения в структуре мозга человека. Эти изменения, как полагают исследователи, могут объяснять такие симптомы, как сильная моральная и физическая усталость, которые часто сопровождают пациентов с этим хроническим состоянием. Более того, выявленные изменения могут стать основой для диагностики и поиска методов лечения этого заболевания.

Учёные сканировали мозг 129 пациентов, страдающих от затяжного ковида, чтобы оценить структурные и функциональные изменения в их мозге. Около 86% участников исследования жаловались на хроническую усталость, которая тесно связана с когнитивными нарушениями, такими как затуманенность сознания.

У пациентов с выраженной усталостью были зафиксированы изменения в лобной и височной долях мозга. Лобная доля отвечает за планирование, решение проблем и когнитивные функции, тогда как височная доля играет ключевую роль в памяти и обработке информации. Также у пациентов были выявлены изменения в белом веществе мозга, которое отвечает за передачу информации между различными его областями.

Уточнения

COVID-19 - потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
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