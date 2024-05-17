В США представили рейтинг самых нелюбимых знаменитостей. Почему там оказалась Меган Маркл

The Mirror: Меган Маркл стала лидером рейтинга самых нелюбимых знаменитостей в США

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Супруга принца Гарри, бывшая американская актриса Меган Маркл стала одним из лидеров рейтинга самых нелюбимых знаменитостей, который составил зарубежный портал Ranker.

Фото: youtube.com by канал blushsupreme is licensed under public domain

Так, издание The Mirror указывает, что самыми нелюбимыми звездами в этом году стали герцогиня Сассекская Меган Маркл и бывшая супруга голливудского актера Джонни Деппа актриса Эмбер Херд.

Жена британского принца оказалась в списке из-за отказа от королевских обязанностей и переезда в США. С её именем связывают многочисленные скандалы в семье. Эмберд Херд, по мнению присяжных суда в 2022 году, пыталась опорочить честь бывшего мужа.

Помимо них в рейтинге оказались и такие личности, как американская телеведущая Опра Уинфри, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и другие.

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