Терапевт Малышева: нервные рецепторы, которые находятся в кишечнике, со временем атрофируются из-за постоянной стимуляции слабительными средствами

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить здорово!” на Первом канале рассказала, что слабительные средства вызывают привыкание.
Она разделила эти лекарственные препараты на 3 группы.
«Наличествует три группы средств — сеннозиды; препараты, содержащие бисакодил; средства с пикосульфатом натрия», — сообщила она.
По её словам, препараты, оказывающие на мышцы кишечника стимулирующий эффект, при приёме на регулярной основе могут вызвать гибель кишечника. Дело в том, что нервные рецепторы, которые находятся в кишечнике, со временем атрофируются из-за постоянной стимуляции.
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