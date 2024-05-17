Терапевт Малышева: нервные рецепторы, которые находятся в кишечнике, со временем атрофируются из-за постоянной стимуляции слабительными средствами

Постоянный приём слабительных может вызвать гибель кишечника

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить здорово!” на Первом канале рассказала, что слабительные средства вызывают привыкание.

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Она разделила эти лекарственные препараты на 3 группы.

«Наличествует три группы средств — сеннозиды; препараты, содержащие бисакодил; средства с пикосульфатом натрия», — сообщила она.

По её словам, препараты, оказывающие на мышцы кишечника стимулирующий эффект, при приёме на регулярной основе могут вызвать гибель кишечника. Дело в том, что нервные рецепторы, которые находятся в кишечнике, со временем атрофируются из-за постоянной стимуляции.