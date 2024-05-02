В Курской области ввели ограничения для мигрантов: начали с такси

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о новых ограничениях для мигрантов, запрещая им работу в такси. На собрании оперативного штаба он указал, что подобные меры могут распространиться и на другие сектора.
Во время заседания, Старовойт подчеркнул, что подписывает постановление о запрете на трудоустройство мигрантов в такси, и предупредил, что аналогичные ограничения могут коснуться и других областей.
Ожидается, что более широкие запреты будут рассмотрены на следующем заседании оперштаба, где губернатор обещал предоставить дополнительную информацию о решениях.
В других регионах страны уже были введены схожие меры. Например, в Крыму в апреле было установлено, что хозяйствующие субъекты не могут привлекать мигрантов в некоторых отраслях экономики. В указе, подписанном Сергеем Аксёновым, указан запрет, касающийся 35 видов деятельности, сообщает "Царьград".
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