В Курской области ввели ограничения для мигрантов: начали с такси

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о новых ограничениях для мигрантов, запрещая им работу в такси. На собрании оперативного штаба он указал, что подобные меры могут распространиться и на другие сектора.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Во время заседания, Старовойт подчеркнул, что подписывает постановление о запрете на трудоустройство мигрантов в такси, и предупредил, что аналогичные ограничения могут коснуться и других областей.

Ожидается, что более широкие запреты будут рассмотрены на следующем заседании оперштаба, где губернатор обещал предоставить дополнительную информацию о решениях.

В других регионах страны уже были введены схожие меры. Например, в Крыму в апреле было установлено, что хозяйствующие субъекты не могут привлекать мигрантов в некоторых отраслях экономики. В указе, подписанном Сергеем Аксёновым, указан запрет, касающийся 35 видов деятельности, сообщает "Царьград".