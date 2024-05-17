Американские строители отказались от ИЖС в пользу многоквартирных домов

Строительство многоквартирных домов в США выросло на 31,4%

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В апреле 2024 года в США начали строить на 5,7% больше домов, чем в марте, пишет Интерфакс со ссылкой на данные министерства торговли страны.

Фото: https://picryl.com/media/framing-fall-prevention-9253620797-b59adc by Национальный институт охраны труда и здоровья is licensed under CC0

В пересчёте на годовые темпы этот показатель достиг 1,36 миллиона новостроек, хотя эксперты Trading Economics ожидали 1,42 миллиона.

Примечательно, что рост произошёл в первую очередь за счёт многоквартирных домов. Их, включая апартаменты и кондоминиумы, запустили в строительство на 31,4% больше. В то время как число начатых строек домов на одну семью — наоборот, уменьшилось на 0,4%.

Число разрешений на строительство новых домов тем временем упало до минимума за 10 месяцев — 1,44 миллиона в пересчёте на год (аналитики рассчитывали на 1,48 миллиона).

Хотя ипотека в США продолжает потихоньку дешеветь, строительного бума ожидать не приходится — цены на жильё за океаном растут рекордными темпами.