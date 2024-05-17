Американские строители отказались от ИЖС в пользу многоквартирных домов

В апреле 2024 года в США начали строить на 5,7% больше домов, чем в марте, пишет Интерфакс со ссылкой на данные министерства торговли страны.
В пересчёте на годовые темпы этот показатель достиг 1,36 миллиона новостроек, хотя эксперты Trading Economics ожидали 1,42 миллиона.
Примечательно, что рост произошёл в первую очередь за счёт многоквартирных домов. Их, включая апартаменты и кондоминиумы, запустили в строительство на 31,4% больше. В то время как число начатых строек домов на одну семью — наоборот, уменьшилось на 0,4%.
Число разрешений на строительство новых домов тем временем упало до минимума за 10 месяцев — 1,44 миллиона в пересчёте на год (аналитики рассчитывали на 1,48 миллиона).
Хотя ипотека в США продолжает потихоньку дешеветь, строительного бума ожидать не приходится — цены на жильё за океаном растут рекордными темпами.
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