Рекордный прирост туристов в Индонезии в первом квартале 2024: подробности успеха

Индонезия приняла самое большое число туристов за четыре года

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

В начале 2024 года Индонезия установила четырехлетний рекорд по числу прибывших иностранных туристов. По информации Амалии Адининггар Видьясанти, временно исполняющей обязанности главы Центрального статистического агентства страны, за первые три месяца года страну посетило около 3 миллионов отдыхающих, что на 25% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Фото: Собственная работа by Azisrif is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Среди стран, откуда приехало наибольшее количество туристов, лидируют Малайзия, Австралия, Сингапур и Китай. В то время как Россия не попала в десятку стран, граждане которых активно выбирали Индонезию в качестве места для отдыха, как сообщает издание Jakarta Globe.