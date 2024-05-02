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Пострадали птицы: в Тверской области загорелась фермерская постройка благотворительного фонда "Достойный гражданин"

"Согласие" выплатило 1,8 млн рублей за пожар в фермерской постройке с животными

1:10
Страхование

Страховая компания "Согласие" выплатила возмещение 1,8 млн рублей за повреждённую во время пожара фермерскую постройку в экодеревне в Тверской области.

"Согласие" выплатило 1,8 млн рублей за пожар в фермерской постройке с животными
Фото: commons.wikimedia.org by Ryu4000 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Здание принадлежит благотворительному фонду "Достойный гражданин", который занимается поддержкой многодетных семей, взявших под опеку детей из детдомов.

Пожар в постройке, в которой владелец содержал сельскохозяйственных животных и птиц, произошёл ночью из-за короткого замыкания. Соседи увидели дым и связались с сотрудниками фонда. На место возгорания были оперативно вызваны экстренные службы, которые потушили пожар. В результате произошедшего пострадали домашние птицы. Животных удалось спасти.

Экодеревня в Тверской области, где произошёл пожар, строится на средства фонда. В качестве поддержки семьям предоставляются земельные участки с жилыми домами и мини-фермами, а также помощь психологов и педагогов.

Ранее правительство увеличило финансовое обеспечение ответственности туроператоров до 25 млн рублей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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