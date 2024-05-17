Заведующий лабораторией Костарной: опасных клещей можно встретить практически на всей территории России

Клещи являются переносчиками опасных заболеваний и встретить их можно почти в любом уголке России, об этом рассказал заведующий лабораторией экологии риккетсий Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной.
"Опасных клещей можно встретить практически на всей территории России, за исключением Воркуты, Мурманска, Якутии, Ямало-Ненецкого округа, Норильска, территорий, расположенных в Заполярье. Клещи могут переносить вирусный энцефалит, клещевые риккетсиозы, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), а также другие инфекции”, — сообщил он.
Клещи, которые переносят вирусный энцефалит, можно встретить прежде всего в Калининградской и Ленинградской областях, Республике Карелия, других регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов, Поволжье, в сибирских регионах, а также в регионах Дальнего Востока.
Заболеть клещевым риккетсиозом можно от клещей в европейской части России, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Клещевой боррелиоз можно подхватить в разных регионах страны, например, в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Центральном федеральном округе, Краснодарском крае, Татарстане, Сибири и на Урале.
Клещи находятся там, где есть растения и животные-прокормители. В случае обнаружения уже присосавшегося клеща, лучше как можно скорее обратитесь за специализированной помощью. Если через какое-то время после укуса клеща, у вас появится лихорадка, сыпь, сильная головная боль, спутанность сознания, необычное покраснение, это также повод срочно обратиться к врачу.
Клещ не может укусить сквозь одежду. Поэтому лучше одевать закрытую одежду, не оставляя открытых участков кожи. Обувь должна быть закрытой, пишет сайт aif.ru.
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