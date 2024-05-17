Как прогнать соседских котов со своего участка — метод матерых дачников

Дачники рассказали, как прогнать соседских котов с участка

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Коты — прекрасные животные, однако иногда они могут создавать неудобства, такие как повреждение клумб, вскрытие мусорных пакетов и оставление следов на вашем участке.

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Если к вам регулярно забредают соседские коты, возможно, потребуется предпринять меры, чтобы отучить их от таких визитов.

Использование отпугивающих запахов

Коты, чувствительные к ароматам, могут отступить, если на вашем участке будут ароматы, которые им не по нраву. Рассмотрите возможность использования натуральных отпугивающих средств с запахом апельсина, лимона, кофе или чеснока.

Применение отпугивающих средств

На рынке представлены специализированные репелленты, созданные для отпугивания котов с определённой территории. Эти средства часто содержат ароматы растительных масел или ароматических трав, которые не нравятся котам.

Ограничение доступа на участок

Один из действенных способов контроля доступа котов — это установка барьеров, таких как заборы или проволочные барьеры, которые помогут защитить вашу территорию.

Обращение к соседям за сотрудничеством

Если предыдущие методы оказались неэффективными, обратитесь к соседям с просьбой брать на себя ответственность за своих питомцев и не допускать их выхода на улицу без присмотра.

Выбор метода зависит от вашей ситуации. Можно начать с более простых решений, таких как использование отпугивающих ароматов, и перейти к более комплексным, если первоначальные не сработают.