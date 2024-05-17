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Растения-фильтры: эти комнатные растения очистят воздух от токсинов — стоит иметь в каждом доме

Какие растения очищают воздух от токсинов в комнате

4:10
Садоводство » Комнатные цветы

Комнатные растения делают больше, чем просто украшают ваш дом. Как выясняется, они могут улучшить и ваше здоровье! —

Какие растения очищают воздух от токсинов в комнате
Фото: commons.wikimedia.org by David E Mead is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В 1989 году в ходе исследования НАСА "Чистый воздух" исследователи протестировали различные комнатные растения на их способность удалять распространенные загрязнители воздуха, такие как бензол, формальдегид и трихлорэтилен. Эти вещества содержатся в большинстве домов и поступают из широкого спектра источников — сигаретного дыма, новых ковров, красок, пластмасс, каучуков, красителей, бытовых чистящих средств, изоляции, фанеры, бумажных изделий, чернил, клеев и многого другого.

Результаты исследования были просто потрясающими. Специалисты обнаружили, что многие комнатные растения способны удалять до 87% загрязняющих веществ из замкнутого пространства в помещении менее чем за 24 часа. Если вы хотите использовать очищающую силу растений в своем доме, вот несколько лучших, которые стоит попробовать! Делимся подборкой таких растений.

1. Герберы. Герберы — яркие цветы, обладающие очищающим действием. За 24 часа этот цветок удалил половину находящегося в воздухе формальдегида, 67% бензола и 35% трихлорэтилена.

2. Спатифиллум. Среди всех растений, представленных в этом исследовании, спатифиллум — одно из самых популярных. Исследование "Чистый воздух" показало, что за один день растения могут удалить до четверти некоторых токсинов, находящихся в воздухе. Однако в ходе испытания на бензол эти растения действительно выделились, впитав поразительные 79,5% этого токсина.

3. Драцена. Оказывается, что семейство драценовых действительно хорошо очищает воздух, особенно когда речь идет о бензоле. Сорт Маргината, или драцена с красными краями, является одним из лучших, удаляя до 80% этого токсина из воздуха. Джанет Крейг, зелёная драцена, удаляет 77,6% бензола, а полосатая драцена Варнекеи хорошо борется с бензолом и формальдегидом, удаляя половину обоих токсинов из воздуха.

4. Английский плющ. Если вам нравятся стелющиеся растения, то английский плющ просто необходим в вашей коллекции комнатных растений. Это было лучшее растение по удалению бензола, оно избавилось от 90% токсинов в течение 24 часов, а также от небольшого количества других токсинов.

5. Змеиное растение. У него есть несколько названий — меч Святого Георгия, тёщин язык или просто сансевиерия, — но его легко узнать по длинным жёстким листьям с жёлтой каймой. Это растение удаляет 52,6% находящегося в воздухе бензола вместе со значительным количеством формальдегида.

6. Фикус. Фикусы, основное растение в домах и офисах, отлично выводят токсины. Во время испытаний НАСА эти деревья очистили 47,4% находящегося в воздухе формальдегида, которому они подвергались, а также 30% бензола и 10,5% трихлорэтилена.

Перечисленные выше растения являются одними из лучших в выведении токсинов, переносимых воздушно-капельным путём, но они ни в коем случае не единственные комнатные растения, которые справятся с этой задачей. Большинство растений в той или иной степени поглощают токсины, и исследование НАСА также показало, что при продолжительном воздействии в течение шести недель комнатные растения удвоили свою способность очищать воздух.

7 растений, которые очищают воздух лучше электрических приборов
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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