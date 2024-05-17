В каких случаях можно безнаказанно превышать скорость? Ответы, которые вас удивят

Превышение скорости: когда это допустимо по закону РФ?

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Правила дорожного движения России строго регламентируют скоростной режим, однако Верховный Суд РФ признает исключения, когда превышение скорости может быть оправдано.

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Согласно статье 12.9 КоАП РФ, превышение скорости более чем на 20 км/ч влечет за собой штрафные санкции, а превышение более чем на 60 км/ч может привести к лишению прав.

Тем не менее, в исключительных случаях, таких как чрезвычайные ситуации, где необходимо избежать угрозы жизни или здоровью, или при оказании экстренной помощи, превышение скорости может рассматриваться судом как оправданное.

Важно, чтобы действия водителя соответствовали принципу разумности и необходимости, и чтобы он мог предоставить надёжные доказательства для подтверждения своих слов, такие как медицинские справки или видеозаписи.