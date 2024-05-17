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Лучше не садись: названы марки мотоциклов, которые чаще всего попадают в ДТП

"Согласие" назвало KTM и Kawasaki самыми аварийными марками мотоциклов

1:27
Страхование

Аналитики СК "Согласие" опубликовали данные о марках мотоциклов, чаще всего попадающих в аварии на дорогах: по статистике за 2023 год ими стали KTM, Kawasaki, Honda, Suzuki и BMW.

"Согласие" назвало KTM и Kawasaki самыми аварийными марками мотоциклов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным страховщика, частота аварий с мотоциклами марки KTM составляет 3,2%, что делает его лидером антирейтинга. Чуть меньше аварий приходится на мотоциклы марок Kawasaki и Honda - менее 2,5%. Suzuki и BMW закрывают пятерку лидеров с частотой ДТП 2% и ниже.

Эксперты отмечают, что особенно рискованными считаются спортивные модели мотоциклов, которые отличаются спортивной посадкой, мощным двигателем и высокой скоростью разгона, а также имеют очень высокую максимальную скорость. Эксперты поясняют, что страховые тарифы на такие "суперспортивные" модели выше, чем на мотоциклы, предназначенные для более спокойного передвижения, например, Honda Gold Wing и аналогичные модели.

В среднем мотоциклисты реже попадают в аварии по сравнению с водителями автомобилей, но при этом доля серьёзных последствий ДТП для мотоциклов и их водителей остаётся очень высокой.

Ранее в Ульяновской области завершилось расследование дела о серии автоподстав на 3 млн рублей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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