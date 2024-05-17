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Паутина оказалась природным микрофоном, превосходящим лучшие рукотворные образцы

Физики испытали паутину в качестве микрофона: "слышны" звуки от 1 Гц до 50 кГц

1:38
Наука

Паутина может служить микрофоном с фантастическими параметрами, установили испытавшие её в этом качестве физики из США. Об их опытах сообщила пресс-служба Акустического общества Америки.

Физики испытали паутину в качестве микрофона: "слышны" звуки от 1 Гц до 50 кГц
Фото: PxHere is licensed under CC0

Учёные искали новые материалы для конструирования высокочувствительных микрофонов, похожие по строению на чувствительные волоски на антеннах насекомых, которые они используют как органы слуха. Ни один искусственный аналог не показал хороших результатов, в отличие от паутины, по колебаниям которой пауки хорошо ощущают, когда в неё попадает добыча.

Исследователи собрали образцы паутины и испытали её в качестве чувствительной мембраны, регистрируя лазером её реакцию на акустические волны. Оказалось, паутина улавливает самые тихие звуки в диапазоне от 1 Гц до 50 кГц, что значительно превосходит возможности слуха человека и большинства животных.

"Конечно, паутину невозможно встроить в миллиарды микрофонов, которые производятся каждый год для разных гаджетов и устройств. С другой стороны, она может стать вдохновением для создания новых типов микрофонов, также её изучение дало нам много сведений о том, какими механическими свойствами должны обладать эти устройства", — прокомментировал профессор машиностроения Бингемтоновского университета Рональд Майлс, руководивший исследованием.

Экспериментальный прототип уже построен, его показали на 186-м собрании Акустического общества Америки в Оттаве в четверг.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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