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Дмитрий Плотников
Чёрная дыра в центре Европы. Если Зеленский сейчас не остановится, то распад страны неминуем

Всё больше граждан Украины превращаются в тех, кто ждёт русских

Мир

На Украине уже вовсю обсуждают, какую задачу ставят перед собой ВС РФ в наступлении в Харьковской области, и чем это кончится для Киева.

Всё больше граждан Украины превращаются в тех, кто ждёт русских
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Раскол Украины

Переживают там и о гражданах Незалежной — кто-то из соотечественников хочет покинуть страну, а кто-то ждёт прихода россиян.

На Харьковском фронте сегодня происходит то, что и должно было произойти: русская армия готовилась, создавала резерв и особо не скрывала намерений. Кремль стремится завершить военную операцию в Донбассе, укрепить свои позиции в тех регионах, где, по его мнению, есть наибольшая ментальная поддержка. То бишь в русскоязычных городах…

Не последним фактором является и общественная атмосфера оставшегося там населения.

"Они на это делают ставку. Задача войны — прирасти социальным капиталом, расширить пространство так называемого русского мира. Ну, а уже всё остальное — безопасность, границы — это технократическая сторона дела", — в эфире канала Politeka сказал украинский политолог Андрей Ермолаев.

По его словам, Слобожанщина (Харьковская, Сумская области и часть Донбасса) в этом отношении являются регионами особого интереса для РФ. Россия не прочь там повторить историю с полуостровом Крым, где сотни тысяч экс-граждан Украины с лёгким сердцем "ушли в Россию".

Может, Киеву пора остановиться?

На Украине не могут не понимать, что сильная Россия, которая прирастает соотечественниками и территориями — это часть русской идеологии.

Киевские эксперты уже призывают посчитать не погибших русских солдат, а тех, кто переехал на территорию России или ожидает прихода русских. Наверняка события на Харьковском фронте внесут коррективы в ожидания украинского народа.

"Если действительно ситуация с резервами столь тяжела, как заявляется, то продолжение войны приведёт к потере новых территорий и ухудшению переговорных позиций Киева. То есть, в остановке войны сейчас заинтересована, в первую очередь, Украина", — пишет издание "Страна.ua".

Там тоже подчёркивают, что уже несколько месяцев в Незалежной заметно поменялось и общественное мнение — всё больше украинцев выступает за окончание военных действий.

Кстати, в Соединённых Штатах тоже растёт понимание, что следующие месяцы будут решающими, ибо в один прекрасный момент обе стороны могут перейти к прекращению огня. Конечно, Запад обеспокоен, как развиваются события у киевского режима. Стоит взглянуть на недавний неанонсированный визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев. Это срочное турне в Европу, конечно, связано с наступлением российской армии на Харьков.

Можно предположить, что усталость украинского общества (которая только будет возрастать) не будет учтена при решении "главных игроков". И тогда наступит полный блэкаут страны, первые признаки которого уже наблюдаются. Аналитики убеждены, что Россия найдёт точки, куда нужно будет нанести удар, чтобы совсем рухнула система украинской генерации.

Тем более, что перспективы киевской власти совсем нерадужные: с 20 мая Владимир Зеленский становится "просрочкой" — нелегитимным главой государства. Проще говоря, узурпатором.

И тогда начнётся полный распад...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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