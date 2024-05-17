Телеведущая Анфиса Чехова показала, как выглядела в 16 лет: "Вся скорбь еврейского народа"

Анфиса Чехова показала своё старое фото на документы

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась фото, на котором она ещё совсем юная.

Фото: https://www.instagram.com/achekhova?igsh=NDk1eThtOG1lOGI1 by Инстаграм Анфисы Чеховой is licensed under public doman

Анфиса Чехова разместила в социальных сетях снимок на документы. На нём звезда запечатлена в 16-летнем возрасте.

"Посмотрите на эти глаза. В них вся скорбь еврейского народа", — написала под фото 46-летняя знаменитость.

Анфиса объяснила, что её часто спрашивают про грустные глаза. Она отметила, что просто родилась с таким взглядом.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова поделилась снимком в купальнике.

Молодая Анфиса Чехова на сцене