Телеведущая Анфиса Чехова показала, как выглядела в 16 лет: "Вся скорбь еврейского народа"

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась фото, на котором она ещё совсем юная.
Анфиса Чехова разместила в социальных сетях снимок на документы. На нём звезда запечатлена в 16-летнем возрасте.
"Посмотрите на эти глаза. В них вся скорбь еврейского народа", — написала под фото 46-летняя знаменитость.
Анфиса объяснила, что её часто спрашивают про грустные глаза. Она отметила, что просто родилась с таким взглядом.
Ранее телеведущая Анфиса Чехова поделилась снимком в купальнике.
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