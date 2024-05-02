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"Хорошо, что не 50": туроператорам увеличили финобеспечение ответственности с 10 до 25 млн рублей

Правительство увеличило финобеспечение ответственности туроператоров в 2,5 раза

1:36
Страхование

Правительство РФ увеличило минимальное финансовое обеспечение ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма до 25 млн рублей с 1 мая, сообщает РИА Новости.

Правительство увеличило финобеспечение ответственности туроператоров в 2,5 раза
Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мера будет действовать по 30 апреля 2025 г. Ранее минимальный размер финобеспечения составлял 10 млн рублей.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, туроператоры "не в восторге" от этого решения, однако совместно со страховщиками большинство из них проработало этот вопрос и готово к изменениям.

Мурадяна считает, что изменения могут вызвать сложности для нишевых туроператоров.

"Проблемы коснутся более локальных игроков выездного туризма, которым будет сложнее договориться со страховыми компаниями. Здесь нужно понимать, что страховые компании не испытывают никакого восторга и желания увеличивать лимиты ответственности, и хорошо, что они пока не 50, а 25 миллионов", — отметил он.

Коммерческий директор Resort Holiday Анна Ткаченко заявила, что мера Правительства РФ увеличит затратную часть для туроператоров.

Финансовое обеспечение ответственности — обязательное условие для включения российских компаний в Единый федеральный реестр туроператоров. Оно гарантирует туристу возврат денег за оплаченные, но не оказанные туроператором услуги, а также выплату ущерба от неисполнения туроператором своих обязательств.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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