Это идеальный акцент для клумбы: растение отличается долгим цветением

Почему стоит посадить гелениум

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гелениум — идеальный акцент для клумбы. Он долго и красиво цветёт. Его ценят за выносливость.

Фото: commons.wikimedia.org by Willow is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сорта гелениума включают как однолетние, так и многолетние растения, достигающие высоты до 1,5 метров. Цветение этого растения продолжается с середины лета до осени, а его цветы могут быть жёлтыми, красными или коричневыми с жёлтой сердцевиной, иногда с полосками и штрихами на лепестках.

Гелениум предпочитает солнечные места с плодородной и проницаемой почвой, хотя может расти и в полутени, но при этом цветение может быть менее ярким. Высокие сорта гелениума иногда требуют подвязки к опоре, особенно на ветреных местах.

Растению нужны умеренные поливы, которые следует увеличивать в жаркие дни, и регулярные подкормки органическими или минеральными удобрениями около трёх раз в год: ранней весной, в период цветения и в середине осени.