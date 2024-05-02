Это идеальный акцент для клумбы: растение отличается долгим цветением

Гелениум — идеальный акцент для клумбы. Он долго и красиво цветёт. Его ценят за выносливость.
Сорта гелениума включают как однолетние, так и многолетние растения, достигающие высоты до 1,5 метров. Цветение этого растения продолжается с середины лета до осени, а его цветы могут быть жёлтыми, красными или коричневыми с жёлтой сердцевиной, иногда с полосками и штрихами на лепестках.
Гелениум предпочитает солнечные места с плодородной и проницаемой почвой, хотя может расти и в полутени, но при этом цветение может быть менее ярким. Высокие сорта гелениума иногда требуют подвязки к опоре, особенно на ветреных местах.
Растению нужны умеренные поливы, которые следует увеличивать в жаркие дни, и регулярные подкормки органическими или минеральными удобрениями около трёх раз в год: ранней весной, в период цветения и в середине осени.
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