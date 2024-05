В Южной Африке принят закон о национальном медицинском страховании, обеспечивающий равный доступ к медуслугам

Your browser does not support the audio element.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал закон о национальном медицинском страховании, о чем сообщается на официальном сайте главы государства. Это инициирует процесс создания системы всеобщего бесплатного здравоохранения в стране.

Фото: flickr.com by Palácio do Planalto is licensed under CC BY 2.0