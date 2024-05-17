В Южной Африке принят закон о национальном медицинском страховании, обеспечивающий равный доступ к медуслугам

В ЮАР вступил в силу закон о национальном медицинском страховании

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал закон о национальном медицинском страховании, о чем сообщается на официальном сайте главы государства. Это инициирует процесс создания системы всеобщего бесплатного здравоохранения в стране.

Фото: flickr.com by Palácio do Planalto is licensed under CC BY 2.0

"Этот закон является поворотным моментом, он отражает наше стремление создать более справедливое общество и обеспечить равный доступ к медицинским услугам, независимо от социального и экономического статуса", — заявил лидер на торжественной церемонии в Претории.

Президент также отметил, что новая система медицинского страхования позволит малоимущим семьям сэкономить средства, которые они смогут направить на другие нужды.

В течение многих лет в Южной Африке существовала двухуровневая система здравоохранения, включающая государственный и частный секторы. Около 84 процентов населения полагались на государственное медицинское обслуживание. Новый закон направлен на повышение качества бесплатных услуг в этой сфере, компенсацию нехватки кадров и улучшение состояния инфраструктуры.