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В Южной Африке принят закон о национальном медицинском страховании, обеспечивающий равный доступ к медуслугам

В ЮАР вступил в силу закон о национальном медицинском страховании

1:10
Страхование

Президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал закон о национальном медицинском страховании, о чем сообщается на официальном сайте главы государства. Это инициирует процесс создания системы всеобщего бесплатного здравоохранения в стране.

В ЮАР вступил в силу закон о национальном медицинском страховании
Фото: flickr.com by Palácio do Planalto is licensed under CC BY 2.0

"Этот закон является поворотным моментом, он отражает наше стремление создать более справедливое общество и обеспечить равный доступ к медицинским услугам, независимо от социального и экономического статуса", — заявил лидер на торжественной церемонии в Претории.

Президент также отметил, что новая система медицинского страхования позволит малоимущим семьям сэкономить средства, которые они смогут направить на другие нужды.

В течение многих лет в Южной Африке существовала двухуровневая система здравоохранения, включающая государственный и частный секторы. Около 84 процентов населения полагались на государственное медицинское обслуживание. Новый закон направлен на повышение качества бесплатных услуг в этой сфере, компенсацию нехватки кадров и улучшение состояния инфраструктуры.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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