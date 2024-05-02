Избыточный вес: решение в корне проблемы

Как предотвратить возвращение избыточного веса

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Избыточный вес несет с собой не только эстетические проблемы, но и нарушения в функционировании организма, подчеркнула диетолог Лилия Стародубцева. Она отметила, что похудение — это не просто сброс лишних килограммов, а комплексная реструктуризация организма, включая избавление от причин избыточного веса и восстановление гормонального баланса.

Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Подчеркивая важность анализа состояния организма, доктор отметила, что нарушения работы органов, таких как желудочно-кишечный тракт, микрофлора, лимфатическая система, щитовидная железа и надпочечники, могут привести к набору веса. Гормональные расстройства также играют ключевую роль в этом процессе.

Чтобы эффективно снизить вес, необходимо нормализовать гормональный фон, восстанавливая организм. Доктор подчеркнула, что уменьшение веса не должно ограничиваться только счетом калорий. Здоровое питание, устранение дефицитов и борьба с патогенной микрофлорой могут привести к лучшим результатам.

Стародубцева подчеркнула, что ключом к постоянному снижению веса является комплексный подход к проблеме. Очищение организма, коррекция питания с акцентом на гормональный баланс и восполнение дефицитов играют важную роль в достижении этой цели. Важно стремиться к здоровой и счастливой жизни, а не просто к определенным цифрам на весах.