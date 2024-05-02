Почему россияне отказываются продавать эти популярные автомобили: ответ удивит

Оценить удовлетворенность владельцев определенной марки автомобиля можно, анализируя, как часто они продают свои машины на вторичном рынке. В последнее время в России активизировался параллельный импорт, который позволяет завозить в страну подержанные автомобили, что значительно изменяет общую картину рынка. По данным анализа, проведенного порталом "Автотека", есть модели, которые россияне меняют крайне редко.
Лидером стал Honda Freed, частично благодаря "серому" импорту. Этот автомобиль начали выпускать в 2008 году, в основном для азиатского рынка, и на данный момент 78% Freed в России имеют одного владельца по ПТС.
На втором месте расположился минивэн Toyota Alphard, впервые появившийся на мировом рынке в 2002 году, 70% этих авто в России также имеют одного владельца.
Третью позицию занимает Honda Stepwgn, пятидверный вэн с просторным восьмиместным салоном, вместительным багажником, без неровностей на полу и климат-контролем для задних пассажиров. Владельцы 61% таких машин в России не спешат их продавать.
На четвертом месте находится электромобиль Nissan Leaf, который в 60% случаев остается с первым и единственным владельцем.
Завершает пятерку Hyundai Creta — кроссовер, который несколько лет назад был на пике популярности в своем классе, и теперь 49% всех Creta в России принадлежат своим первым владельцам.
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