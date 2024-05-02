Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Батончики с миндальным маслом и шоколадной крошкой: рецепт без глютена
Американские ученые выяснили, почему рак постоянно молодеет
Врач Мухина предупреждает о рисках, связанных с татуировками для здоровья
Как избавить от колорадских жуков
Что эффективнее для формирования стройной фигуры: прогулки или бег
"Яндекс Недвижимость": цены на российские новостройки начали расти
Адвокат Канатан полагает, что Россия не станет вмешиваться в экстрадицию Промеса
Буйнов высказался о смерти Юдашкина: "Мы начинали в одно время"
Названы лучшие города для экскурсионного отдыха в России
Почему россияне отказываются продавать эти популярные автомобили: ответ удивит

Эксперты назвали пять авто, с которыми не хотят расставаться владельцы

1:37
Авто

Оценить удовлетворенность владельцев определенной марки автомобиля можно, анализируя, как часто они продают свои машины на вторичном рынке. В последнее время в России активизировался параллельный импорт, который позволяет завозить в страну подержанные автомобили, что значительно изменяет общую картину рынка. По данным анализа, проведенного порталом "Автотека", есть модели, которые россияне меняют крайне редко.

Эксперты назвали пять авто, с которыми не хотят расставаться владельцы
Фото: Wikipedia by Avtodor is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Лидером стал Honda Freed, частично благодаря "серому" импорту. Этот автомобиль начали выпускать в 2008 году, в основном для азиатского рынка, и на данный момент 78% Freed в России имеют одного владельца по ПТС.

На втором месте расположился минивэн Toyota Alphard, впервые появившийся на мировом рынке в 2002 году, 70% этих авто в России также имеют одного владельца.

Третью позицию занимает Honda Stepwgn, пятидверный вэн с просторным восьмиместным салоном, вместительным багажником, без неровностей на полу и климат-контролем для задних пассажиров. Владельцы 61% таких машин в России не спешат их продавать.

На четвертом месте находится электромобиль Nissan Leaf, который в 60% случаев остается с первым и единственным владельцем.

Завершает пятерку Hyundai Creta — кроссовер, который несколько лет назад был на пике популярности в своем классе, и теперь 49% всех Creta в России принадлежат своим первым владельцам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов
Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин ВСУ опять бьют по НПЗ, в Одессе уничтожена военная помощь США Дмитрий Плотников
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Последние материалы
"Яндекс Недвижимость": цены на российские новостройки начали расти
Что эффективнее для формирования стройной фигуры: прогулки или бег
Адвокат Канатан полагает, что Россия не станет вмешиваться в экстрадицию Промеса
Буйнов высказался о смерти Юдашкина: "Мы начинали в одно время"
Названы лучшие города для экскурсионного отдыха в России
5 причин почему ваша кошка кладет лапы вам на лицо
Цена нефти в 2024 году будет колебаться в диапазоне от 80 до 100 долларов за баррель
Лилия Рах оценила образы актрис во время закрытия ММКФ
Из-за правил маркировки икра в России подорожает на 15%
Врач Терентьева: самыми полезными ягодами считаются черника, голубика и клюква
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников