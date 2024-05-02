Почему россияне отказываются продавать эти популярные автомобили: ответ удивит

Эксперты назвали пять авто, с которыми не хотят расставаться владельцы

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Оценить удовлетворенность владельцев определенной марки автомобиля можно, анализируя, как часто они продают свои машины на вторичном рынке. В последнее время в России активизировался параллельный импорт, который позволяет завозить в страну подержанные автомобили, что значительно изменяет общую картину рынка. По данным анализа, проведенного порталом "Автотека", есть модели, которые россияне меняют крайне редко.

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Лидером стал Honda Freed, частично благодаря "серому" импорту. Этот автомобиль начали выпускать в 2008 году, в основном для азиатского рынка, и на данный момент 78% Freed в России имеют одного владельца по ПТС.

На втором месте расположился минивэн Toyota Alphard, впервые появившийся на мировом рынке в 2002 году, 70% этих авто в России также имеют одного владельца.

Третью позицию занимает Honda Stepwgn, пятидверный вэн с просторным восьмиместным салоном, вместительным багажником, без неровностей на полу и климат-контролем для задних пассажиров. Владельцы 61% таких машин в России не спешат их продавать.

На четвертом месте находится электромобиль Nissan Leaf, который в 60% случаев остается с первым и единственным владельцем.

Завершает пятерку Hyundai Creta — кроссовер, который несколько лет назад был на пике популярности в своем классе, и теперь 49% всех Creta в России принадлежат своим первым владельцам.