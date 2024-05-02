Хрустящая корочка и пористый мякиш: нет ничего вкуснее буханки домашнего ржаного хлеба

Нет ничего более вкусного, чем буханка домашнего хлеба, только что вынутая из духовки.
Фото: flickr.com by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Предлагаем вам испечь ржаной хлеб. Он имеет массу преимуществ для здоровья: от улучшения пищеварения до снижения риска сердечных заболеваний.
Ингредиенты
1,5 стакана ржаной муки
1,5 стакана тёплой воды
1,5 стакана цельнозерновой муки
1,5 чайной ложки быстрорастворимых сухих дрожжей
1 чайная ложка соли
Приготовление
В миске смешайте дрожжи, соль, ржаную муку, муку грубого помола и воду. Ржаная мука впитывает много жидкости, поэтому добавьте больше воды, если тесто кажется слишком сухим. Вымешиваем до однородности.
Смажьте большую миску маслом. Поместите тесто в миску и накройте. Оставьте подниматься на 1-2 часа или пока тесто не увеличится вдвое.
Достаньте тесто из миски. Сформируйте гладкую овальную буханку.
Смажьте форму для хлеба маслом. Поместите тесто в форму и накройте. Дайте ему подняться (ещё 1-2 часа).
Разогрейте духовку до 210 градусов. Сделайте надрезы на тесте несколько раз ножом. Выпекайте 30 минут.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Ржаной хлеб в домашних условиях: самый простой рецепт