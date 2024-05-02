Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты назвали пять авто, с которыми не хотят расставаться владельцы
Как предотвратить возвращение избыточного веса
Стало известно, как часто выгуливать собаку
Медлительность пожилых обусловлена повышенным расходом калорий
Почему стоит посадить гелениум
Юрий Быков сообщил, что новый сезон сериала "Метод" будет псевдодокументальным
Актёр Павел Деревянко похвастался красивой избранницей
Россияне жалуются на трехлетний писк в ушах
В Курской области ввели ограничения для мигрантов: начали с такси
Хрустящая корочка и пористый мякиш: нет ничего вкуснее буханки домашнего ржаного хлеба

Печём ржаной хлеб в духовке

1:26
Еда

Нет ничего более вкусного, чем буханка домашнего хлеба, только что вынутая из духовки.

Печём ржаной хлеб в духовке
Фото: flickr.com by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Предлагаем вам испечь ржаной хлеб. Он имеет массу преимуществ для здоровья: от улучшения пищеварения до снижения риска сердечных заболеваний.

Ингредиенты

  • 1,5 стакана ржаной муки
  • 1,5 стакана тёплой воды
  • 1,5 стакана цельнозерновой муки
  • 1,5 чайной ложки быстрорастворимых сухих дрожжей
  • 1 чайная ложка соли

Приготовление

  1. В миске смешайте дрожжи, соль, ржаную муку, муку грубого помола и воду. Ржаная мука впитывает много жидкости, поэтому добавьте больше воды, если тесто кажется слишком сухим. Вымешиваем до однородности.
  2. Смажьте большую миску маслом. Поместите тесто в миску и накройте. Оставьте подниматься на 1-2 часа или пока тесто не увеличится вдвое.
  3. Достаньте тесто из миски. Сформируйте гладкую овальную буханку.
  4. Смажьте форму для хлеба маслом. Поместите тесто в форму и накройте. Дайте ему подняться (ещё 1-2 часа).
  5. Разогрейте духовку до 210 градусов. Сделайте надрезы на тесте несколько раз ножом. Выпекайте 30 минут.
Ржаной хлеб в домашних условиях: самый простой рецепт
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин ВСУ опять бьют по НПЗ, в Одессе уничтожена военная помощь США Дмитрий Плотников
Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Последние материалы
Россияне жалуются на трехлетний писк в ушах
В Курской области ввели ограничения для мигрантов: начали с такси
Скручивание: стандартное и эффективное упражнение на пресс
Индонезия приняла самое большое число туристов за четыре года
Юрист: участникам ВОВ установлена ежегодная федеральная денежная выплата
Диетолог Соломатина: после поста рекомендуется употреблять молочные белки
Политолог Ищенко прокомментировал вероятность ввода европейских войск на Украину
Что такое плазмолифтинг и кому он нужен
Богачев: вспышка на Солнце не повлияет на Землю и не вызовет магнитную бурю
"СОГАЗ" сообщил о смерти исполнительного директора Антона Барышека
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников