Хрустящая корочка и пористый мякиш: нет ничего вкуснее буханки домашнего ржаного хлеба

Печём ржаной хлеб в духовке

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Нет ничего более вкусного, чем буханка домашнего хлеба, только что вынутая из духовки.

Фото: flickr.com by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Предлагаем вам испечь ржаной хлеб. Он имеет массу преимуществ для здоровья: от улучшения пищеварения до снижения риска сердечных заболеваний.

Ингредиенты

1,5 стакана ржаной муки

1,5 стакана тёплой воды

1,5 стакана цельнозерновой муки

1,5 чайной ложки быстрорастворимых сухих дрожжей

1 чайная ложка соли

Приготовление

В миске смешайте дрожжи, соль, ржаную муку, муку грубого помола и воду. Ржаная мука впитывает много жидкости, поэтому добавьте больше воды, если тесто кажется слишком сухим. Вымешиваем до однородности. Смажьте большую миску маслом. Поместите тесто в миску и накройте. Оставьте подниматься на 1-2 часа или пока тесто не увеличится вдвое. Достаньте тесто из миски. Сформируйте гладкую овальную буханку. Смажьте форму для хлеба маслом. Поместите тесто в форму и накройте. Дайте ему подняться (ещё 1-2 часа). Разогрейте духовку до 210 градусов. Сделайте надрезы на тесте несколько раз ножом. Выпекайте 30 минут.