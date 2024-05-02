Подкачать пресс можно даже при помощи одного упражнения: делайте его регулярно

Скручивания — одно из самых популярных и эффективных упражнений для тренировки пресса.
Оно целенаправленно активизирует прямую мышцу брюшного пресса, а также включает в работу большую грудную мышцу, внешнюю и внутреннюю косую мышцы и поперечные мышцы пресса.
Для правильного выполнения этого упражнения важно следить за положением спины: средняя и нижняя части спины должны быть плотно прижаты к полу. Это помогает избежать использования сгибающих мышц бедра и сосредоточиться на работе пресса. Руки следует держать у висков, избегая напряжения в шее и использования подбородка для подъёма тела.
Поднимать туловище должны исключительно мышцы пресса. Глубокий выдох следует делать на подъеме, а вдох — на опускании тела.
Рекомендуется выполнять скручивания в три подхода по 30 повторений, чтобы эффективно тренировать пресс.
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