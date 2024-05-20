Секретная микстура, которая спасет мебель от вашей безжалостной кошки

Многие кошки имеют привычку оставлять царапины на мебели.
Это поведение объясняется просто: питомец затачивает когти и помечает свою территорию.
Ругать за такое животное бессмысленно, так как крики и наказания не заставят кота перестать царапать мебель. Удаление когтей также не рекомендуется, поскольку эта процедура может негативно сказаться на здоровье питомца.
Лучше приучить кошку к когтеточке и постараться предотвратить повреждение мебели. Для достижения второго результата достаточно использовать одно простое средство.
Диваны и кресла следует сбрызнуть лимонным соком или соком других цитрусовых. В комнате появится приятный аромат, который кошкам не нравится.
Таким образом, питомцы перестанут подходить к мебели и царапать её.
При этом животное не пострадает, а мебель останется в целости.
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