Секретная микстура, которая спасет мебель от вашей безжалостной кошки

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Стало известно, как спасти мебель от когтей кошек

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Зоосфера » Кошки

Многие кошки имеют привычку оставлять царапины на мебели.

Стало известно, как спасти мебель от когтей кошек
Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это поведение объясняется просто: питомец затачивает когти и помечает свою территорию.

Ругать за такое животное бессмысленно, так как крики и наказания не заставят кота перестать царапать мебель. Удаление когтей также не рекомендуется, поскольку эта процедура может негативно сказаться на здоровье питомца.

Лучше приучить кошку к когтеточке и постараться предотвратить повреждение мебели. Для достижения второго результата достаточно использовать одно простое средство.

Чем обработать мебель

Диваны и кресла следует сбрызнуть лимонным соком или соком других цитрусовых. В комнате появится приятный аромат, который кошкам не нравится.

Таким образом, питомцы перестанут подходить к мебели и царапать её.

При этом животное не пострадает, а мебель останется в целости.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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