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Голубые цветы для украшения вашего сада: какие стоит посадить

Названы красивые голубые цветы, которые украсят сад

1:15
Садоводство » Цветы

Голубые цветы особенно украшают сады и делают клумбы интереснее и ярче.

Названы красивые голубые цветы, которые украсят сад
Фото: commons.wikimedia.org by Sweetie candykim, PDM

Гортензия

Гортензия отличается пышным цветением. Расцветка растения бывает разных цветов: белой, розовой, фиолетовой и голубой.

Этот цветок цветет практически все лето и может украшать сад до самой зимы, так как является сухоцветом.

Дельфиниум

Это растение с восхитительными яркими цветами, которые обязательно украсят ваш сад синими и фиолетовыми оттенками. Кроме того, дельфиниум бывает розовым.

Растение также привлекает в сад полезных насекомых-опылителей — шмелей, пчел, бабочек. Это может помочь повысить урожайность овощей и фруктов.

Шалфей

Шалфей — еще одно сине-фиолетовое растение, привлекающее в сад опылителей.

Можно выбрать как однолетние, так и многолетние сорта растения. Кроме того, шалфей будет цвести на протяжении всего лета.

Кошачья мята

Кошачья мята также имеет голубой оттенок. Это растение засухоустойчиво и не требует особого ухода. Выращивайте котовник на солнечном месте в саду.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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