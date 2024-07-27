Голубые цветы для украшения вашего сада: какие стоит посадить

Голубые цветы особенно украшают сады и делают клумбы интереснее и ярче.
Гортензия отличается пышным цветением. Расцветка растения бывает разных цветов: белой, розовой, фиолетовой и голубой.
Этот цветок цветет практически все лето и может украшать сад до самой зимы, так как является сухоцветом.
Это растение с восхитительными яркими цветами, которые обязательно украсят ваш сад синими и фиолетовыми оттенками. Кроме того, дельфиниум бывает розовым.
Растение также привлекает в сад полезных насекомых-опылителей — шмелей, пчел, бабочек. Это может помочь повысить урожайность овощей и фруктов.
Шалфей — еще одно сине-фиолетовое растение, привлекающее в сад опылителей.
Можно выбрать как однолетние, так и многолетние сорта растения. Кроме того, шалфей будет цвести на протяжении всего лета.
Кошачья мята также имеет голубой оттенок. Это растение засухоустойчиво и не требует особого ухода. Выращивайте котовник на солнечном месте в саду.
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