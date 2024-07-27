Голубые цветы для украшения вашего сада: какие стоит посадить

Названы красивые голубые цветы, которые украсят сад

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Голубые цветы особенно украшают сады и делают клумбы интереснее и ярче.

Фото: commons.wikimedia.org by Sweetie candykim, PDM

Гортензия

Гортензия отличается пышным цветением. Расцветка растения бывает разных цветов: белой, розовой, фиолетовой и голубой.

Этот цветок цветет практически все лето и может украшать сад до самой зимы, так как является сухоцветом.

Дельфиниум

Это растение с восхитительными яркими цветами, которые обязательно украсят ваш сад синими и фиолетовыми оттенками. Кроме того, дельфиниум бывает розовым.

Растение также привлекает в сад полезных насекомых-опылителей — шмелей, пчел, бабочек. Это может помочь повысить урожайность овощей и фруктов.

Шалфей

Шалфей — еще одно сине-фиолетовое растение, привлекающее в сад опылителей.

Можно выбрать как однолетние, так и многолетние сорта растения. Кроме того, шалфей будет цвести на протяжении всего лета.

Кошачья мята

Кошачья мята также имеет голубой оттенок. Это растение засухоустойчиво и не требует особого ухода. Выращивайте котовник на солнечном месте в саду.