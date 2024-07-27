Никита Пресняков, внук Аллы Пугачёвой, страдающий неизлечимым заболеванием, оказался в сложной ситуации. После бегства в США его разыскивают в России.
Недавно стало известно, что Пресняков задолжал управляющей компании 50 тысяч рублей за платное место на стоянке, где он оставлял свой автомобиль Lexus. Управляющая компания подала на него в суд, так как артист не отвечает на письма и претензии и не выходит на связь, поскольку давно не проживает по адресу прописки.
Никита Пресняков, у которого несколько лет назад обнаружили опухоль, не поддерживает контактов и не реагирует на требования об уплате долга, что усугубляет его положение.
На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.