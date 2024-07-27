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Страховой дом ВСК открывает сеть филиалов по всей стране

1:08
Страхование

Страховой Дом ВСК планирует открыть франчайзинговые офисы в каждом регионе России.

Страховой дом ВСК открывает сеть филиалов по всей стране
Фото: commons.wikimedia.org by Dustin M. Lemelin, CC BY-SA 4.0

Страховой Дом ВСК провел бизнес-форум "Франчайзинг-2024" для партнеров-франчайзи. Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк подчеркнул интерес компании к развитию франчайзинговых офисов. Участники форума обсудили развитие бизнеса, привлечение клиентского трафика и стратегию сотрудничества со Страховым Домом ВСК.

За последний год 27 франчайзи из 16 регионов России воспользовались возможностью открыть собственный бизнес под брендом Страхового Дома ВСК. Франшиза предлагает страховым агентам прибыльное дело с поддержкой на каждом этапе и полным пакетом сервисов и инструментов для ведения и развития бизнеса.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, стабильно входящей в топ-5 страховщиков России по сборам.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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