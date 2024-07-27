Как селен, цинк и витамины помогут избавиться от прыщей: советы диетолога

Правильное питание может значительно улучшить состояние кожи и помочь в борьбе с прыщами. Врач-диетолог Анна Алехина отмечает, что селен играет ключевую роль в регенерации кожи, обладает мощными антиоксидантными свойствами и поддерживает иммунную систему. Продукты, богатые селеном, такие как бразильские орехи, рыба, морепродукты, цельнозерновой хлеб, яйца, мясо и творог, способствуют очищению кожи и защите от преждевременного старения, солнечных ожогов, пигментации и рака.
Цинк также важен для здоровья кожи, так как его дефицит может привести к прыщам, дерматиту и фурункулезу. Этот элемент способствует регенерации кожи, стимулирует синтез коллагена и регулирует работу сальных желез. Хорошие источники цинка включают тыквенные семечки, говядину, яйца, фасоль, овсянку и гречку.
Витамин С, мощный антиоксидант, укрепляет местный иммунитет и делает кожу более упругой и эластичной. Он содержится в шиповнике, черной смородине, облепихе, петрушке, укропе, голубике, брокколи, картофеле, помидорах и цитрусовых.
Витамин Е, известный как "витамин красоты", улучшает состояние кожи, волос и ногтей, предотвращает раннее старение и активизирует регенерацию тканей. Он присутствует в подсолнечном и оливковом маслах, семенах подсолнечника, миндале, авокадо и болгарском перце.
Также важно включать в рацион омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые поддерживают здоровье кожи, контролируют секрецию кожного сала и предотвращают акне. Омега-3 содержится в грецких орехах, авокадо, жирных сортах рыбы, льняном и соевом масле.
Врач подчеркивает, что способ приготовления пищи также важен. Жареные блюда могут способствовать выработке сала и появлению прыщей, поэтому лучше выбирать сырой, паровой или отварной способы приготовления пищи.
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